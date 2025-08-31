Açoriano Oriental
    • Trump prepara ordem executiva para endurecer requisitos do voto presencial nos EUA

    O presidente dos EUA avisou que pretende emitir uma ordem executiva para endurecer os requisitos do voto presencial no país, exigindo a identificação obrigatória dos eleitores registados e anulando algumas das condições para exercer o voto por correspondência.

    Hoje, 14:16
    Autor: Lusa

    Numa mensagem publicada esta madrugada na sua plataforma Truth Social, Donald Trump anunciou que está a preparar uma ordem executiva para que “a identificação do eleitor acompanhe cada voto, sem exceções", e para proibir o voto por correspondência “exceto para pessoas muito doentes e militares no estrangeiro”.

    “Aqui só serão usados votos em papel”, concluiu o Presidente dos Estados Unidos, embora não tenha o poder constitucional para ditar as regras eleitorais nos vários estados do país.

    Trump afirma há anos que o voto por correspondência foi um dos principais fatores no que descreve como uma fraude eleitoral durante as eleições de 2020, que resultaram na sua derrota para o candidato democrata Joe Biden.

    Esta teoria é refutada pelo Ministério Público do país, pela direção de serviços de informação nacional, por juízes federais e estaduais e até mesmo por ex-membros da sua campanha eleitoral.

    No entanto, o tema do voto por correspondência surgiu durante a última cimeira no Alasca com o Presidente da Rússia, Vladimir Putin. Segundo Trump comentou posteriormente, o líder russo disse-lhe que, na sua opinião, tinha perdido as eleições devido a uma manipulação deste sistema.

    Nos Estados Unidos, a organização das eleições está sob tutela dos estados, enquanto o Congresso estabelece um determinado quadro.

    Contudo, Trump questiona essa ideia e defende que a autoridade do Estado federal prevalece sobre a dos estados.

