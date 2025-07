Trump anuncia 25% sobre produtos da Índia a partir de sexta-feira

Para justificar esta decisão, Trump argumentou que a Índia é um país amigo, mas as suas "tarifas são demasiado elevadas" sobre os produtos dos EUA.

O Presidente norte-americano acrescentou que a Índia compra equipamento militar e petróleo à Rússia, o que, diz, permitiu a guerra na Ucrânia.

Como resultado desse gesto por parte da Índia, Trump anunciou uma penalidade adicional a partir de sexta-feira, como parte do lançamento das tarifas revistas do seu Governo a vários países.

O anúncio surge após uma série de acordos comerciais negociados com a União Europeia (UE), o Japão, as Filipinas e a Indonésia.

Tump olha para as receitas das tarifas como uma forma de ajudar a compensar os aumentos do défice orçamental ligados aos seus recentes cortes no imposto sobre os rendimentos e de gerar mais empregos nas fábricas nacionais.

Embora Trump tenha efetivamente utilizado as tarifas como um instrumento para redefinir os termos das trocas comerciais, o impacto económico destas medidas é incerto, uma vez que a maioria dos economistas espera uma desaceleração do crescimento dos EUA e maiores pressões inflacionistas, à medida que os custos dos impostos são repassados para as empresas e consumidores nacionais.

Com uma população superior a 1,4 mil milhões de pessoas, a Índia é o maior país do mundo e um possível contrapeso geopolítico à China.

A Índia e a Rússia têm relações próximas entre si, e Nova Deli não apoiou as sanções ocidentais a Moscovo por causa da invasão da Ucrânia.

Em fevereiro, quando Trump se encontrou com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, o Presidente dos EUA informou que a Índia iria começar a comprar petróleo e gás natural norte-americanos.