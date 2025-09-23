"Pais boicotam aulas nos Mosteiros em protesto" é a manchete do Açoriano Oriental

Autor: AO online
"Viver a agricultura como turista" é o destaque fotográfico do jornal.
A redução do número de turmas na escola Comendador Ângelo José Dias levou ao protesto de encarregados de educação nos Mosteiros. O assunto está em destaque no Açoriano Oriental de terça-feira, 23 de setembro de 2025.
