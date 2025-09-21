Açoriano Oriental
    • Algar do Carvão reabre em 2026 com novo Centro de Visitantes

    O Algar do Carvão, um dos maiores ícones naturais da ilha Terceira, permanecerá encerrado até junho de 2026 devido à construção do novo Centro de Visitantes, comprometendo-se a reabrir com melhores condições.

    Hoje, 10:30
    Autor: Maria Andrade

    O Algar do Carvão, situado na Ilha Terceira, encontra-se encerrado desde outubro de 2024 devido às obras do novo Centro de Visitantes. De acordo com a associação Os Montanheiros, responsável pela gestão do espaço, a reabertura está prevista para junho de 2026, comprometendo-se a oferecer melhores condições de receção e uma experiência mais enriquecedora.

    Num post publicado na rede social Facebook, o grupo afirma ter ponderado a realização de visitas condicionadas durante o período de construção, mas optou por assegurar a continuidade total da obra, evitando atrasos no calendário definido.

    Embora esta decisão represente uma desilusão para muitos turistas que desejam conhecer o Algar do Carvão, pretende garantir um futuro com maior qualidade de visitação e sustentabilidade.

    De momento e enquanto o monumento se mantém inacessível, a Gruta do Natal continuará aberta dentro dos seus horários e épocas habituais, constituindo uma alternativa para quem procura explorar o património vulcânico da ilha Terceira.

