Papa lamenta indiferença perante a violência que ameaça povos inteiros

O Papa falava durante a homilia da missa que celebrou na paróquia de Santa Anta, na Cidade do Vaticano.



“Animo-os a manter a esperança, num tempo seriamente ameaçado pela guerra”, disse o Papa norte-americano e peruano, acrescentando: "Perante estes dramas, não queremos ser submissos, mas anunciar com a palavra e com atos que Jesus é Salvador do mundo, Aquele que nos liberta de todo o mal”.



Também afirmou que a Igreja reza para que os governantes das nações sejam livres da tentação de usar a riqueza contra o homem, transformando-a em armas que destroem os povos e em monopólios que humilham os trabalhadores.



"Quem serve a Deus liberta-se da riqueza, mas quem serve a riqueza fica escravizado por ela. Quem procura a justiça, transforma a riqueza em bem comum, quem procura o domínio transforma, o bem comum em presa da sua própria conduta”, acrescentou, perante os fiéis cidadãos do Vaticano que acorrem a esta paróquia.



O Papa defendeu ainda que este apego aos bens materiais “confunde o coração” e “distorce o futuro”.

