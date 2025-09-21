Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Papa lamenta indiferença perante a violência que ameaça povos inteiros

    O Papa Leão XIV lamentou que povos inteiros se vejam confrontados com a violência e com uma “indiferença vergonhosa”, que os abandona a “um destino de miséria”.

    Hoje, 11:16
    Papa lamenta indiferença perante a violência que ameaça povos inteiros

    Autor: Lusa

    O Papa falava durante a homilia da missa que celebrou na paróquia de Santa Anta, na Cidade do Vaticano.

    “Animo-os a manter a esperança, num tempo seriamente ameaçado pela guerra”, disse o Papa norte-americano e peruano, acrescentando: "Perante estes dramas, não queremos ser submissos, mas anunciar com a palavra e com atos que Jesus é Salvador do mundo, Aquele que nos liberta de todo o mal”.

    Também afirmou que a Igreja reza para que os governantes das nações sejam livres da tentação de usar a riqueza contra o homem, transformando-a em armas que destroem os povos e em monopólios que humilham os trabalhadores.

    "Quem serve a Deus liberta-se da riqueza, mas quem serve a riqueza fica escravizado por ela. Quem procura a justiça, transforma a riqueza em bem comum, quem procura o domínio transforma, o bem comum em presa da sua própria conduta”, acrescentou, perante os fiéis cidadãos do Vaticano que acorrem a esta paróquia.

    O Papa defendeu ainda que este apego aos bens materiais “confunde o coração” e “distorce o futuro”.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.