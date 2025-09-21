República quer apoiar Hospital Veterinário, mas só depois de ver projeto

Mas para tornar este sonho realidade, a Reitora Susana Mira Leal diz estar numa corrida contra o tempo. “No espaço de um ano, teremos de arrancar com as obras, de acordo com o exigido pelo A3ES; e no espaço de três anos temos de garantir que este projeto está materializado, aberto e disponível para garantir a formação dos nossos estudantes. Portanto estamos num contrarrelógio para encontrar o financiamento necessário”, afirmou, aos jornalistas.

Com as instalações cedidas pelo Governo Regional, falta agora o financiamento, com a UAc a contar com o apoio por parte do Governo da República: “Seja por via do Orçamento de Estado, seja por via de fundos europeus, no sentido de conseguirmos - conjugando, eventualmente, várias fontes de financiamento - garantir o montante que estará aqui em causa”.

Fernando Alexandre ouviu e concordou com a estratégia da UAc de envolver vários parceiros e assumiu que o Governo da República “não se põe de fora”. No entanto, o ministro da Educação, Ciência e Inovação quer ter o projeto na mão para poder avaliar e decidir a extensão da participação do governo nacional.

“O Governo da República tem sempre o compromisso de participar, sobretudo quando vai permitir fechar aqui um ciclo de formação numa área que é fundamental para esta região, dado que a atividade agrícola é muito importante aqui nesta região. Vamos aguardar o plano do projeto da Senhora Reitora [pois] nós gostamos de ver os projetos no papel”.

