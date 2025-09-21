Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • República quer apoiar Hospital Veterinário, mas só depois de ver projeto

    Um dos pontos de paragem da visita de Fernando Alexandre ao polo de Angra da Universidade dos Açores foram as instalações onde a academia regional pretende que venha a surgir o Hospital Veterinário, infraestrutura essencial para que a licenciatura de Medicina Veterinária seja integralmente lecionada nos Açores.

    Hoje, 10:25
    República quer apoiar Hospital Veterinário, mas só depois de ver projeto

    Autor: Nuno Martins Neves

    Mas para tornar este sonho realidade, a Reitora Susana Mira Leal diz estar numa corrida contra o tempo. “No espaço de um ano, teremos de arrancar com as obras, de acordo com o exigido pelo A3ES; e  no espaço de três anos temos de garantir que este projeto está materializado, aberto e disponível para garantir a formação dos nossos estudantes. Portanto estamos num contrarrelógio para encontrar o financiamento necessário”, afirmou, aos jornalistas.

    Com as instalações cedidas pelo Governo Regional, falta agora o financiamento, com a UAc a contar com o apoio por parte do Governo da República: “Seja por via do Orçamento de Estado, seja por via de fundos europeus, no sentido de conseguirmos - conjugando, eventualmente, várias fontes de financiamento - garantir o montante que estará aqui em causa”.

    Fernando Alexandre ouviu e concordou com a estratégia da UAc de envolver vários parceiros e assumiu que o Governo da República “não se põe de fora”. No entanto, o ministro da Educação, Ciência e Inovação quer ter o projeto na mão para poder avaliar e decidir a extensão da participação do governo nacional.

    “O Governo da República tem sempre o compromisso de participar, sobretudo quando vai permitir fechar aqui um ciclo de formação numa área que é fundamental para esta região, dado que a atividade agrícola é muito importante aqui nesta região. Vamos aguardar o plano do projeto da Senhora Reitora [pois] nós gostamos de ver os projetos no papel”.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.