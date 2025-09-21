Afeganistão: Trump avisa que se não recuperar base de Bagram “coisas más acontecerão”

“Se o Afeganistão não devolver a base aérea de Bagram àqueles que a construíram, os Estados Unidos da América, COISAS MÁS ACONTECERÃO!!!”, escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social, Truth Social, elevando o tom da ameaça em relação às suas anteriores mensagens.



Embora Trump atribua a construção da base militar aos Estados Unidos, ela foi construída nos anos 1950 pela União Soviética, que fez dela o epicentro de sua invasão do Afeganistão nos anos 1980.



Após a retirada soviética e uma devastadora guerra civil, a base foi tomada pelas forças norte-americanas em 2001.



Trump insistiu na sexta-feira na possibilidade de recuperar o controlo da base, apesar de um responsável talibã ter no mesmo dia afirmado que o Governo ‘de facto’ afegão exclui qualquer hipótese de presença militar dos Estados Unidos no seu território.



“Estamos a falar com o Afeganistão, do qual nunca desistimos”, declarou o chefe de Estado republicano, que na última semana manifestou interesse em recuperar essa base situada cerca de 60 quilómetros a noroeste da capital afegã, Cabul.



Como noutras ocasiões, Trump criticou a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão, em agosto de 2021, durante o mandato presidencial do seu antecessor, o democrata Joe Biden.



A base aérea de Bagram foi o centro do poder militar norte-americano no Afeganistão durante duas décadas de invasão.



No seu auge, chegou a albergar mais de 40 mil pessoas, entre militares e fornecedores, e funcionou como o principal centro de logística e de operações para as forças da coligação.





