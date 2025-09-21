Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Afeganistão: Trump avisa que se não recuperar base de Bagram “coisas más acontecerão”

    O Presidente norte-americano, Donald Trump, advertiu no sábado o Governo do Afeganistão de que se os Estados Unidos não recuperarem o controlo da base aérea de Bagram, em poder dos talibãs desde 2021, “coisas más acontecerão”.

    Hoje, 11:20
    Afeganistão: Trump avisa que se não recuperar base de Bagram “coisas más acontecerão”

    Autor: Lusa

    “Se o Afeganistão não devolver a base aérea de Bagram àqueles que a construíram, os Estados Unidos da América, COISAS MÁS ACONTECERÃO!!!”, escreveu o Presidente norte-americano na sua rede social, Truth Social, elevando o tom da ameaça em relação às suas anteriores mensagens.

    Embora Trump atribua a construção da base militar aos Estados Unidos, ela foi construída nos anos 1950 pela União Soviética, que fez dela o epicentro de sua invasão do Afeganistão nos anos 1980.

    Após a retirada soviética e uma devastadora guerra civil, a base foi tomada pelas forças norte-americanas em 2001.

    Trump insistiu na sexta-feira na possibilidade de recuperar o controlo da base, apesar de um responsável talibã ter no mesmo dia afirmado que o Governo ‘de facto’ afegão exclui qualquer hipótese de presença militar dos Estados Unidos no seu território.

    “Estamos a falar com o Afeganistão, do qual nunca desistimos”, declarou o chefe de Estado republicano, que na última semana manifestou interesse em recuperar essa base situada cerca de 60 quilómetros a noroeste da capital afegã, Cabul.

    Como noutras ocasiões, Trump criticou a saída das tropas norte-americanas do Afeganistão, em agosto de 2021, durante o mandato presidencial do seu antecessor, o democrata Joe Biden.

    A base aérea de Bagram foi o centro do poder militar norte-americano no Afeganistão durante duas décadas de invasão.

    No seu auge, chegou a albergar mais de 40 mil pessoas, entre militares e fornecedores, e funcionou como o principal centro de logística e de operações para as forças da coligação.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.