    • Grupos Ocidental e Central dos Açores com aviso amarelo devido a chuva forte

    As ilhas dos grupos Ocidental e Central dos Açores vão estar sob aviso amarelo entre domingo e segunda-feira devido às previsões de chuva "por vezes forte", informou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

    Hoje, 11:30
    Autor: Lusa

    De acordo com um comunicado do IPMA, as ilhas do grupo Ocidental (Flores e Corvo), vão estar sob aviso amarelo entre as 20:00 locais (mais uma hora em Lisboa) de domingo e as 14:00 locais de segunda-feira, por causa de “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada por trovoada”.

    Para as ilhas do grupo Central dos Açores (Pico, Faial, São Jorge, Terceira e Graciosa), o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vai vigorar das 08:00 até às 20:00 locais de segunda-feira.

    O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

