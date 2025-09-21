Santa Clara alcança vitória no “último suspiro” da partida

O Santa Clara venceu ontem o Alverca, por 2-1, em encontro referente à sexta jornada da I Liga.

O jogo começou com os “encarnados” de Ponta Delgada a revelarem vocação ofensiva e a adiantarem-se no marcador à passagem do minuto 9, por intermédio de Serginho, na conversão de uma grande penalidade.

Apesar de estar em desvantagem, a formação do Alverca manteve a sua postura pressionante, com as linhas subidas, e foi capaz de repartir jogo. Assim, acabaria por chegar ao golo ao minuto 19, por Lincoln, numa das suas primeiras ocasiões de perigo.

Com o passar dos minutos, o Santa Clara começou a crescer, impondo maior intensidade com bola. Como tal, conseguiu acercar-se da área “alverquense” com algum perigo, municiado pela velocidade e verticalidade dos seus homens da frente. Contudo, o resultado manteve-se até ao intervalo.

No segundo tempo, a formação da “casa” voltou a entrar melhor, a reclamar a iniciativa de jogo. Porém, sem conseguir materializá-lo em oportunidades - exceção feita a remate de meia-distância de Serginho aos 62’.

Por sua vez, o Alverca, mais recuado no terreno, tentava ocasionalmente gerar perigo através de momentos de transição, mas sem grande consequência.

Com o decorrer da partida, o ritmo baixou, pautando-se, ainda assim, por alguma luta a meio-campo. Essa mudança de registo refletiu-se no menor número de ocasiões de perigo de parte a parte, que foram escassas.

Todavia, o conjunto açoriano chegaria ao 2-1, com um golo de MT, no último lance da partida aos 90+7’.

Com esta vitória, os “encarnados” de Ponta Delgada passam a somar oito pontos e sobem, à condição, ao oitavo lugar.

Segue-se nova receção a outro recém-promovido, o Tondela, a 27 de setembro. A partida relativa à sétima ronda inicia-se às 14h30.

