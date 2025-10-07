Açoriano Oriental
    • Sindicato dos Profissionais de Polícia convoca protesto nacional para 16 de outubro

    O Sindicato dos Profissionais de Polícia (SPP/PSP) convocou um protesto nacional para 16 de outubro, em Lisboa, para denunciar o "desinteresse do Governo em incluir no Orçamento do Estado para 2026 a resolução dos problemas que afetam os polícias"

    Hoje, 15:25
    Autor: Lusa/AO Online

    Em comunicado, o SPP/PSP denuncia a falta de peso político demonstrado pela ministra da Administração Interna, Maria Lúcia Amaral, para resolver problemas da classe, como a falta de candidatos para cursos de formação de agentes e o aumento de pedidos para abandonar a PSP, ao mesmo tempo que assiste à divulgação por outros governantes de soluções para outros funcionários públicos.

    A concentração está agendada para o Largo da Penha de França, em frente à direção nacional da PSP, seguida de desfile até ao Ministério da Administração Interna.

    Este anúncio do SPP/PSP acontece depois de o SINAPOL, outro sindicato do setor, ter convocado quatro dias de protesto entre os dias 21 e 24 deste mês, para exigir a valorização salarial e da carreira dos polícias.

    O SPP/PSP denuncia no comunicado haver uma degradação das condições de trabalho dos polícias da PSP e um aumento de casos de esgotamento físico e mental ('burnout'), além de um ambiente laboral insustentável e um aumento de baixas médicas e suicídios.

