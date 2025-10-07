Açoriano Oriental
    • Preço médio do cabaz alimentar nos Açores sobe 11,46€ num ano

    O preço médio do cabaz alimentar nos Açores em setembro aumentou 11,46 euros (+8,66%) face ao mesmo período de 2024, fixando-se agora em 143,74 €. Nos últimos três meses, a maior subida verificou-se no pojadouro de novilho, enquanto o azeite obteve a maior descida

    Hoje, 11:33
    Autor: Filipe Torres
    O preço médio do cabaz alimentar nos Açores aumentou 11,46 € (+8,66%) no espaço de um ano, passando de 132,28 € em setembro de 2024 para 143,74 € em setembro de 2025. Face a junho deste ano - data da anterior atualização da Direção Regional do Empreendedorismo e Competitividade -, em que o...
