Jessica Pacheco quer salas de consumo assistido na Ribeira Grande

Jessica Pacheco, candidata do Bloco de Esquerda à Câmara Municipal da Ribeira Grande, propõe a criação de salas de consumo assistido no concelho como forma de melhorar o combate à toxicodependência. Segundo o comunicado de imprensa, retirar o consumo das ruas melhora a vida de toda a sociedade, facilita a intervenção dos profissionais junto dos toxicodependentes e permite uma atuação mais rápida das autoridades na identificação das novas substâncias que estão a circular.

Em declarações após uma reunião com o presidente da junta de freguesia do Porto Formoso e Luís Costa - técnico responsável pelo projeto de prevenção da toxicodependência na zona da costa norte da ilha de são Miguel - a candidata do Bloco de Esquerda alertou que é importante começar a olhar para a toxicodependência como uma questão de saúde pública, lê-se na nota.

O primeiro passo, de acordo com o comunicado, é retirar o consumo e o acompanhamento das ruas, criando melhores condições para uma intervenção multidisciplinar junto dos toxicodependentes.

“Se eu tiver um problema de saúde, eu não quero ser tratada na rua”, afirmou, justificando assim a importância de avançar com a criação de salas de consumo assistido.

Além de retirar o consumo de droga dos espaços públicos, as salas de consumo assistido - com a presença de profissionais de saúde - permitem reduzir a transmissão de doenças, diminuir situações de overdose e identificar rapidamente novas substâncias em circulação, o que facilita a resposta das autoridades e serviços de saúde, segundo comunicado.

Estas estruturas permitem ainda um acompanhamento multidisciplinar, garantido apoio médico, psicológico e social não só aos toxicodependentes, como também às suas famílias, lê-se na nota.

“Temos pessoas a consumir na rua, e isto não é bom nem para os toxicodependentes, nem para a sociedade em geral (...) é preciso dar dignidade a estas pessoas e caminhar num sentido mais positivo.”

Jessica Pacheco lembrou que já existem salas de consumo assistido em Lisboa e no Porto, onde os resultados demonstram ser positivos. “Na Ribeira Grande, os resultados do combate à toxicodependência não são nada bons, se mantivermos as mesmas políticas, não vamos ter resultados diferentes”, alertou.

A candidata do Bloco reforça ainda que esta é uma medida que visa melhorar o combate à toxicodependência, trabalhando em rede com entidades locais, associações, técnicos especializados e os próprios serviços públicos de saúde, de forma a construir uma resposta eficaz.