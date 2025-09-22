Açoriano Oriental
    • Concurso público para seis espaços de incubação no Nonagon

    A Associação Nonagon - Parque de Ciência e Tecnologia de São Miguel tem a decorrer, pelo prazo de 35 dias, o concurso para utilização de seis espaços de incubação no seu Centro de Tecnologias de Informação e Comunicação

    Hoje, 15:58
    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o anúncio publicado em Jornal Oficial, podem concorrer instituições, empresas ou agrupamentos de empresas que exerçam atividades de investigação e desenvolvimento ou de inovação tecnológica, empresas de serviços de base científica e/ou tecnológica, entidades privadas de diferentes áreas (das tecnologias da informação e comunicação à aeronáutica), empresas na área da ciência e tecnologia e pequenas e médias empresas de base tecnológica avançada.

    Os critérios de atribuição, localização e características dos espaços, entre outras informações, serão disponibilizados para consulta e ‘download’, de forma gratuita, mediante solicitação por mensagem de correio eletrónico para o endereço concurso@nonagon.pt.


