Madalena avança com requalificação da área envolvente à Igreja e Escola da Candelária

De acordo com nota divulgada pela autarquia, a obra prevê o reordenamento do espaço envolvente a estes dois edifícios, melhorando as condições de circulação pedonal e viária, num investimento de 396 mil euros.



Financiada pelo Governo Regional, através de um contrato assinado na passada semana, a requalificação contempla ainda a criação de passeios e áreas de estacionamento, a reabilitação do fontanário existente, a intervenção e pintura nos muros da igreja, trabalhos de pavimentação e colocação de sinalética.

