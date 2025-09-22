Açoriano Oriental
    • Madalena avança com requalificação da área envolvente à Igreja e Escola da Candelária

    A Câmara Municipal da Madalena, na ilha do Pico, quer começar ainda este ano a requalificação da área adjacente à Igreja e Escola da Candelária

    Hoje, 16:58
    De acordo com nota divulgada pela autarquia, a obra prevê o reordenamento do espaço envolvente a estes dois edifícios, melhorando as condições de circulação pedonal e viária, num investimento de 396 mil euros.

    Financiada pelo Governo Regional, através de um contrato assinado na passada semana, a requalificação contempla ainda a criação de passeios e áreas de estacionamento, a reabilitação do fontanário existente, a intervenção e pintura nos muros da igreja, trabalhos de pavimentação e colocação de sinalética.

