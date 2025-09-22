Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • Governo adverte que "renacionalização da PAC é perigosa" e pede à UE que repense

    O ministro da Agricultura alertou que a “renacionalização da Política Agrícola Comum (PAC) é perigosa” e que o que está proposto no próximo Quadro Financeiro Plurianual da União Europeia (UE) pode criar “concorrência desleal”

    Hoje, 17:29
    Governo adverte que "renacionalização da PAC é perigosa" e pede à UE que repense

    Autor: Lusa/AO Online

    “Não devíamos alterar o que funciona e esta renacionalização da PAC é perigosa” e a Comissão Europeia propõe uma alteração “que é disruptiva e que tem uma série de preocupações”, disse José Manuel Fernandes, em declarações aos jornalistas portugueses, no âmbito de uma reunião ministerial, em Bruxelas.

    José Manuel Fernandes disse que, se é para alterar a PAC, é preciso fazê-lo de maneira a que “traga rendimento para o agricultor, promova a renovação geracional”, e que tenha o propósito de haver “comida na mesa, comida no prato, dos cidadãos europeus”.

    O governante advertiu que agregar “num fundo único” o dinheiro do orçamento da UE para a política de coesão e para a agricultura pode “levar ao fim da PAC, até porque, quando há a possibilidade de um Estado-membro adicionar montantes do respetivo orçamento do Estado e empréstimos, pode levar à distorção do mercado”.

    “Estados mais ricos podem colocar mais dinheiro, fazer um apoio mais forte aos agricultores e podemos ter uma concorrência desleal”, completou.

    “Há uma série de elementos que era necessário que fossem melhorados, nós precisamos de estabilidade e previsibilidade”, comentou o ministro português, opinando que “houve um esquecimento, para ser simpático, das regiões ultraperiféricas”, nomeadamente as regiões autónomas da Madeira e dos Açores, que é “inaceitável”, considerando, por isso, que o que está em cima da mesa “tem de ser alterado”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.