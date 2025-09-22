Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • PS/Açores questiona pagamento de valores às instituições de solidariedade social

    O PS/Açores entregou na Assembleia Legislativa Regional um requerimento a questionar a dotação inicial do orçamento destinada aos acordos de cooperação em 2025 com as Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS)

    Hoje, 17:22
    PS/Açores questiona pagamento de valores às instituições de solidariedade social

    Autor: Lusa/AO Online

    No requerimento, a bancada parlamentar da oposição, além do orçamento, quer apurar os valores executados até 30 de setembro, as candidaturas sem resposta e a data prevista para o pagamento dos retroativos às IPSS.

    Citada em comunicado, a vice-presidente do grupo parlamentar do PS, Marta Matos, diz que “enquanto no continente os retroativos foram pagos em abril", as instituições açorianas “continuam sem saber quando terão acesso a verbas indispensáveis para o seu funcionamento regular”.

    A deputada diz que isso “está a colocar em causa o pagamento aos colaboradores e a prestação de serviços sociais essenciais às famílias açorianas”.

    A deputada refere que, na audição realizada na passada semana, na Comissão de Política Geral, o presidente da URIPSSA - União Regional das Instituições Particulares de Solidariedade Social dos Açores, “confirmou que a situação se mantém, sublinhando que a resposta do Governo Regional foi apenas a criação de mais um grupo de trabalho, em vez de medidas concretas”.

    Marta Matos sustenta que esta opção demonstra “negligência e falta de respeito para com o setor social solidário, sobretudo para com as instituições de menor dimensão, que enfrentam sérias dificuldades financeiras”.

    Para a parlamentar, “a três meses do final do ano, é incompreensível que o Governo de coligação ainda não tenha resolvido um problema que ameaça a sustentabilidade de dezenas de instituições e o apoio a milhares de açorianos”.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.