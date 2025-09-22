Jornadas Parlamentares Atlânticas voltam em 2026 em Cabo Verde

Os deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) João Bruto da Costa, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, e Carlos Silva, do grupo parlamentar do Partido Socialista, participaram, em Lisboa, na terceira reunião do Grupo de Ligação das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, encontro que decorreu na Assembleia da República.

A última edição das Jornadas Parlamentares Atlânticas tiveram lugar nos Açores, em 2018, e após um longo interregno serão agora retomadas no próximo ano, em Cabo Verde.

O encontro, adianta uma nota informativa do parlamento açoriano, reuniu os representantes de cada um dos parlamentos envolvidos, nomeadamente a ALRAA, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o Parlamento das Canárias e a Assembleia Nacional de Cabo Verde, entidade que será a anfitriã da próxima edição das Jornadas, previstas para o início de fevereiro de 2026 naquele arquipélago.

Ainda de acordo com a informação divulgada pela ALRAA, a reunião realizada em Lisboa teve como objetivo preparar a realização das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, definindo os principais pontos da ordem de trabalhos, dos quais se destaca a fixação do lema, dos temas e dos subtemas a debater por cada grupo de trabalho, a calendarização do evento e a programação dos próximos trabalhos.

No âmbito desta reunião, as delegações dos quatro parlamentos presentes no encontro foram recebidas pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e saudadas pelos deputados daquele Parlamento, durante a sessão plenária, à qual assistiram parcialmente a partir das galerias.

As Jornadas Parlamentares Atlânticas são um fórum interparlamentar que reúne os presidentes e os deputados da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde) com o objetivo de debater assuntos de interesse comum.

As jornadas procuram, de igual modo, promover a cooperação política, económica, social e cultural entre os quatro parlamentos insulares atlânticos.

