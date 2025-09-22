Açoriano Oriental
    • Jornadas Parlamentares Atlânticas voltam em 2026 em Cabo Verde

    Reunião preparatória das X Jornadas Parlamentares Atlântica, que vão ter lugar em Cabo Verde em 2026, decorreu em Lisboa e contou com dois deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores


    Hoje, 11:25
    Autor: Arthur Melo

    Os deputados da Assembleia Legislativa da Região Autónoma dos Açores (ALRAA) João Bruto da Costa, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, e Carlos Silva, do grupo parlamentar do Partido Socialista, participaram, em Lisboa, na terceira reunião do Grupo de Ligação das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, encontro que decorreu na Assembleia da República.

    A última edição das Jornadas Parlamentares Atlânticas tiveram lugar nos Açores, em 2018, e após um longo interregno serão agora retomadas no próximo ano, em Cabo Verde.

    O encontro, adianta uma nota informativa do parlamento açoriano,  reuniu os representantes de cada um dos parlamentos envolvidos, nomeadamente a ALRAA, a Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, o Parlamento das Canárias e a Assembleia Nacional de Cabo Verde, entidade que será a anfitriã da próxima edição das Jornadas, previstas para o início de fevereiro de 2026 naquele arquipélago.

    Ainda de acordo com a informação divulgada pela ALRAA, a reunião realizada em Lisboa teve como objetivo preparar a realização das X Jornadas Parlamentares Atlânticas, definindo os principais pontos da ordem de trabalhos, dos quais se destaca a fixação do lema, dos temas e dos subtemas a debater por cada grupo de trabalho, a calendarização do evento e a programação dos próximos trabalhos.

    No âmbito desta reunião, as delegações dos quatro parlamentos presentes no encontro foram recebidas pelo Presidente da Assembleia da República, José Pedro Aguiar-Branco, e saudadas pelos deputados daquele Parlamento, durante a sessão plenária, à qual assistiram parcialmente a partir das galerias.

    As Jornadas Parlamentares Atlânticas são um fórum interparlamentar que reúne os presidentes e os deputados da Macaronésia (Açores, Madeira, Canárias e Cabo Verde) com o objetivo de debater assuntos de interesse comum. 

    As jornadas procuram, de igual modo, promover a cooperação política, económica, social e cultural entre os quatro parlamentos insulares atlânticos. 

