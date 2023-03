PSD/Terceira diz que investimento para 2023 é superior em 80% ao executado pelo PS

“Para este ano, o Orçamento da Região, aprovado com o voto contra do PS, prevê um investimento público de 122 milhões de euros na ilha Terceira, mais de 80% quando comparado com a execução média dos governos socialistas”, adiantou, em comunicado de imprensa, a Comissão Política do PSD da Terceira.

Os social-democratas reagiam às críticas do PS/Terceira, que acusou hoje, em conferência de imprensa, o Governo Regional dos Açores (PSD/CDS-PP/PPM) de ter reduzido o investimento previsto para a ilha em 40%, face a 2022, e de ter cativado 25% das verbas, um mês após a entrada em vigor do plano de investimentos.

“Não há obra feita, nada acontece na ilha, não há investimento em obras estruturantes, que são necessárias e que foram prometidas. O Governo Regional promete e não executa, promete e cativa as verbas que poderiam garantir essa execução”, afirmou a dirigente do PS/Terceira Isabel Berbereia.

Os socialistas acusaram ainda o atual executivo de inaugurar apenas obras iniciadas pelo anterior executivo (PS), dando como exemplo a central de armazenamento de energia da Eletricidade dos Açores (EDA), inaugurada na segunda-feira.

Em reação, o PSD/Terceira disse que, durante a governação socialista, “não faltaram projetos que na realidade nunca passaram do papel, permanecendo fechados em gavetas”.

Os dirigentes social-democratas sublinharam que o sistema de armazenamento de energia referido pelo PS, que representou um investimento de 14 milhões de euros, cofinanciados em 85% por fundos comunitários, foi “concretizado pelo atual Governo”.

“O PS presta-se ao ridículo quando reivindica os louros de obras que nunca passaram do papel quando governava, ou que foram alvo do lançamento apressado de primeiras pedras em véspera de eleições”, salientaram.

Segundo os social-democratas da ilha Terceira, em 2021, “foram investidos 113 milhões de euros” na ilha, “mais do que a média de investimento público entre 2012 e 2020”, de 68,4 milhões de euros por ano.

Entre os investimentos realizados desde novembro de 2020, quando o atual executivo tomou posse, os dirigentes do PSD/Terceira destacam o licenciamento do “bairro dos americanos”, em Santa Rita, na Praia da Vitória, “num valor de um milhão de euros”.

Na área da saúde, apontaram a entrada em funcionamento do serviço de radioterapia no Hospital do Santo Espírito da Ilha Terceira (HSEIT), que, até setembro de 2022, “realizou cerca de 2.000 tratamentos e apoiou cerca de 150 doentes”, e a aquisição de equipamentos para o serviço de imagiologia, “num investimento de um milhão de euros”, financiado pelo Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

Já no Porto da Praia da Vitória, os social-democratas realçaram “a melhoria das acessibilidades e dos sistemas de segurança da operação dos navios, no valor de 1,3 milhões de euros”, a “aquisição de equipamentos portuários, no valor global de 5,5 milhões de euros” e a “empreitada de requalificação das oficinas do armazém e do edifício das operações portuárias do porto Praia da Vitória”, adjudicada por 2,3 milhões de euros.

“Mais do que assumir compromissos, o Governo Regional da coligação pauta a sua dinâmica pela execução de projetos, em contraste com o laxismo com que a governação socialista vinha habituando os açorianos em geral e os terceirenses em particular”, remataram.