"Ananás em risco por falta de apoios e pressão imobiliária" é a manchete do Açoriano Oriental

"Luís Miguel Rego vence no Pico e sagra-se campeão de ralis dos Açores" é o destaque do Desporto.
A reportagem sobre os problemas que afetam os produtores de ananás em São Miguel está em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 26 de outubro de 2025.
