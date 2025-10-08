Açoriano Oriental
    • Afeganistão restringe acesso a redes sociais Facebook, Instagram e Snapchat

    O acesso móvel às redes sociais Facebook, Instagram e Snapchat foi "intencionalmente restringido" no Afeganistão, indicou a organização de monitorização de cibersegurança NetBlocks

    Hoje, 18:41
    Afeganistão restringe acesso a redes sociais Facebook, Instagram e Snapchat

    Autor: Lusa/AO Online

    Desde terça-feira que estas redes sociais têm estado intermitentemente inacessíveis em telemóveis e em algumas ligações Wi-Fi, observaram jornalistas da agência de notícias France-Presse no terreno.

    A medida surgiu uma semana depois de um apagão de 48 horas na Internet e nas comunicações telefónicas imposto pelas autoridades talibãs, que têm vindo a aumentar o controlo sobre as comunicações digitais no país.

    A organização NetBlocks, que monitoriza restrições de acesso à Internet em todo o mundo, confirmou que a limitação foi implementada de forma deliberada, afetando sobretudo as ligações através de redes móveis.

    As autoridades talibãs não emitiram, até ao momento, qualquer declaração oficial sobre as razões para esta nova restrição ao acesso às plataformas de redes sociais.

    Desde que regressaram ao poder em agosto de 2021, os talibãs têm imposto crescentes limitações às comunicações e ao acesso à informação no Afeganistão.


