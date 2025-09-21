Participantes na iniciativa “Astronauta por um dia” são embaixadores dos Açores

A iniciativa, organizada pela Agência Espacial Portuguesa com apoio financeiro e logístico do executivo açoriano, decorreu durante três dias na ilha de Santa Maria, com a participação de três dezenas de jovens estudantes portugueses, que viveram “a experiência única de flutuar como astronautas”.



Na atividade, que incluiu um voo parabólico (que simula como é ser astronauta e viver no espaço com gravidade zero), os Açores estiveram representados por uma jovem da ilha do Pico, indicou o Governo Regional em comunicado.



José Manuel Bolieiro, citado na nota de imprensa, afirmou que o domínio espacial é uma prioridade política da atual governação, referindo que “Portugal não é apenas o continente”, tendo nos Açores uma “projeção ocidental” com “muito valor no domínio espacial e marítimo, representando muitas oportunidades para o país e a Europa”.



“Quero juntar ao nosso orgulho histórico uma esperança ambiciosa de compreendermos a dimensão que Portugal pode aportar com ciência e investigação na nossa componente marítima e espacial”, prosseguiu.



O governante também fez um pedido aos jovens participantes: “Falem, quando regressarem às vossas casas, como portugueses ambiciosos. Portugal, com o vosso talento, tem muito mais futuro do que história”.



Ao longo dos três dias do evento, que decorreu pela primeira vez nos Açores, depois de três anos em Beja, os jovens estiveram envolvidos em atividades de dinâmica de grupo e em formações ligadas ao espaço e à comunicação.



O secretário regional dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, Paulo Estêvão, que tem sob a sua tutela a coordenação dos assuntos relacionados com projetos relativos ao espaço, esteve presente na edição do ano passado da iniciativa - onde sensibilizou a organização para a realização do evento nos Açores -, e esteve hoje também presente em Santa Maria.



A edição de 2025 do “Astronauta por um dia” recebeu mais de 600 candidaturas provenientes de todas as regiões do país, registando, pela primeira vez, uma maioria feminina. No final, 15 rapazes e 15 raparigas concretizaram o sonho de viajar em gravidade zero.



O executivo açoriano referiu ainda na nota que, em breve, também no campo espacial, será organizada nos Açores a quarta edição do Simpósio Europeu das Regiões NEREUS, ligadas às tecnologias do espaço.

