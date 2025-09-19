Taxa de juro no crédito à habitação recua para 3,307% em agosto

De acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística (INE) publicados, nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro desceu de 2,897% em julho para 2,883% em agosto, correspondendo a uma diminuição acumulada de 149,7 pontos base desde o máximo atingido em outubro de 2023.

Considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação mensal fixou-se em 394 euros, igual ao valor verificado no mês anterior, mas menos 10 euros (-2,5%) do que em agosto de 2024.

Do valor da prestação, 199 euros (51%) correspondem a pagamento de juros e 195 euros (49%) a capital amortizado.

Nos contratos celebrados nos últimos três meses, o valor médio da prestação subiu 16 euros, fixando-se em 651 euros, refletindo uma subida de 5,5% face ao mesmo mês do ano passado.

O capital médio em dívida para a totalidade dos créditos à habitação aumentou 592 euros face a junho, atingindo 72.862 euros.

Para os contratos celebrados nos últimos três meses, o montante médio em dívida foi de 161.321 euros, mais 1.768 euros que nos três meses terminados em julho.