Açoriano Oriental
    • Operação“Todos os Santos 2025” da GNR nas estradas até domingo

    A Guarda Nacional Republicana (GNR) vai intensificar a partir desta sexta-feira e até domingo o patrulhamento e a fiscalização nas estradas com maior tráfego do continente no âmbito da operação “Todos os Santos” 2025

    Hoje, 11:29
    Operação“Todos os Santos 2025” da GNR nas estradas até domingo

    Autor: Lusa/AO Online

    A operação, segundo adianta a GNR em comunicado, visa reduzir a sinistralidade, garantir a fluidez do trânsito e apoiar todos os utentes das vias, quando se assinalam as datas - dos dia de Todos os Santos e dos Fiéis Defuntos, que tradionalmente levam as pessoas a visitar os cemitérios.

    A GNR refere que durante o período da operação está prevista uma grande intensidade de tráfego rodoviário e, por isso, recomenda aos automobilistas uma condução prudente.

    Nesse sentido, a guarda apela aos condutores o cumprimento das regras de trânsito, especialmente no que respeita às manobras de ultrapassagem, mudança de direção, inversão do sentido de marcha, cedência de passagem e distância de segurança.

    Recomenda igualmente a utilização correta do cinto de segurança e dos sistemas de retenção para crianças, a não utilização dos telemóveis durante a condução, adequar a velocidade ao tipo de estradas e às condições de circulação e não ingerir bebidas alcoólicas, nem consumir substâncias psicotrópicas antes ou durante a condução.


