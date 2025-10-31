Proteção Civil organiza exercício “TOURO25” com novo formato

“O ‘TOURO25’ irá combinar, pela primeira vez, ‘workshops’ temáticos seguidos de exercícios práticos ‘livex’ (movimentação de meios no terreno) e ações de treino conjunto, possibilitando uma abordagem mais integrada entre a formação técnica e a operação no terreno”, adiantou o executivo regional em comunicado.

A edição deste ano, que envolverá cerca de 20 entidades, decorrerá no contexto de um cenário de condições meteorológicas adversas, com precipitação intensa e prolongada na ilha do Faial, “que irá originar movimentos de vertentes, a necessidade de evacuação de zonas, acidentes multivítimas e incidentes com matérias perigosas”.

Com o novo modelo, a organização pretende “incluir no exercício uma vertente mais pedagógica, permitindo aos participantes consolidar conhecimentos, treinar procedimentos e adquirir competências em situações de emergência, testando, ao mesmo tempo, a capacidade de resposta e coordenação entre os diferentes agentes do Sistema de Proteção Civil da Região Autónoma dos Açores”.