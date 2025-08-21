“No Tempo dos Barcos” apresentado sábado no Pico

De acordo com um comunicado, o lançamento terá lugar no Estaleiro da antiga Oficina de Construções e Reparações Marítimas de Júlio Nunes de Matos – Santo Amaro do Pico.

A obra contará com a apresentação de Urbano Bettencourt e a leitura de excertos por Carolina Bettencourt e Sidónio Bettencourt.

“Mais do que uma publicação, esta obra constitui uma homenagem à memória do seu pai, Mestre Júlio Nunes de Matos, e ao inestimável legado dos estaleiros de Santo Amaro do Pico. Fruto de uma atenta investigação e enriquecido com raras imagens históricas, o livro resgata um ofício que marcou gerações e moldou a identidade marítima da região, celebrando-o com rigor e paixão”, pode ler-se na nota enviada à comunicação social.

Refira-se que No Tempo dos Barcos é uma edição de Letras Lavadas, integrada no Festival Terra dos Barcos.

