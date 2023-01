Músico David Fonseca e humorista Fábio Porchat com atuações no Teatro Micaelense

“De janeiro a abril vamos contar com uma programação muito diversificada, com artistas não só regionais e nacionais, mas também internacionais. Temos um leque de sinergias com os nossos agentes culturais que queremos manter”, afirmou à agência Lusa e à RTP/Açores o diretor de produção, Filipe Branco, na apresentação da programação de janeiro a abril da instituição.

O centro cultural e de congressos vai acolher a atuação dos músicos portugueses Bárbara Tinoco e David Fonseca a 24 de fevereiro e a 14 de abril, respetivamente.

A 14 de fevereiro, o comediante Fábio Porchat (um dos fundadores do grupo humorístico brasileiro Porta dos Fundos) vai subir ao palco do Teatro Micaelense.

“Queremos manter a linha com que temos trabalhado nestes últimos anos. Manter o mesmo público e afeiçoar-nos a novos públicos, com faixas etárias diferentes, como públicos mais novos, porque também estamos a fazer uma enorme aposta no serviço educativo”, destacou.

A 21 de fevereiro, a casa de espetáculos vai receber o espetáculo de humor “Extremamente Desagradável”, da autoria de Joana Marques, e a 10 de março o espetáculo “A Ilha”, criado por Vitor Hugo Pontes e Marco da Silva Ferreira.

Integrado nas comemorações do centenário de Natália Correia, o Teatro Micaelense vai organizar uma conferência sobre a dramaturgia da poeta (a 16 de março) e uma peça de teatro designada “Colheres de Prata”, encenada por Rosa Coutinho Cabral (no dia 18 de março).

“Temos variedade não só no teatro, como nos vários estilos musicais, na dança e nas artes plásticas. Vamos ter exposições e conferências e, portanto, temos uma diversidade muito grande de programação”, reforçou.

A 28 de março e a 01 de abril o teatro vai receber o festival Tremor e a 28 de abril o concerto dos açorianos Alquimia.

A 23 de abril vai decorrer o concerto de primavera do Conservatório de Ponta Delgada e a 14 de janeiro as atuações de Nuno Cabral e dos We Sea num espetáculo designado “Dentro da Caixa”.

A Sinfonietta de Ponta Delgada vai levar ao Teatro Micaelense o concerto de Ano Novo no próximo domingo e um concerto sinfónico a 04 de fevereiro.

A presidente do conselho de administração da instituição, Maria José Duarte, considerou que a programação até abril é “bastante completa, diversificada e de qualidade”.

“Esta é uma programação está e acordo com a missão do teatro. É uma programação de qualidade. É uma programação eclética e que vai ao encontro dos interesses das várias faixas etárias do nosso público”, concluiu.