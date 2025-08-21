Mais de 111 mil pedidos de asilo num ano batem recorde no Reino Unido

A divulgação dos números pelo Ministério do Interior do Reino Unido ocorre num momento em que o governo trabalhista de Keir Starmer, no poder desde julho de 2024, enfrenta um crescente descontentamento das autoridades locais e dos moradores de várias localidades britânicas, que se opõem a abrigar dezenas de milhares desses requerentes de asilo em hotéis.

Um total de 111.084 pessoas pediu asilo no período de junho de 2024 a junho de 2025. Este é o valor mais alto em 12 meses desde que os registos começaram, em 2001.

Cerca de 32.059 destes requerentes de asilo estavam alojados em hotéis no final de junho, um aumento de 8% ao longo de um ano, ligeiramente abaixo de março, e uma queda acentuada desde o recorde de 56.042 pessoas estabelecido no final de setembro de 2023. Os conservadores britânicos estavam no poder na altura.

Na terça-feira, o Supremo Tribunal ordenou que um hotel em Epping, uma cidade a norte de Londres, deixasse temporariamente de alojar cerca de 100 requerentes de asilo, após vários protestos anti-imigração desde julho.

Estas pessoas têm até 12 de setembro para deixar o Bell Hotel.

A líder do Partido Conservador, Kemi Badenoch, disse hoje que o seu partido apoiará qualquer município que recorra à Justiça para fechar um hotel que esteja a receber migrantes.

Na véspera, o líder do partido anti-imigração Reform UK, Nigel Farage, tinha convocado os britânicos a manifestarem-se pacificamente em frente a hotéis que albergam requerentes de asilo.

E anunciou que as 12 câmaras municipais britânicas governadas pelo partido de direita populista vão pedir a expulsão de migrantes requerentes de asilo de hotéis nos seus territórios.

O primeiro-ministro, Keir Starmer, prometeu combater a imigração e acabar com o uso deste tipo de alojamento para requerentes de asilo até 2029.

Mas desde que assumiu o cargo, mais de 50.000 migrantes chegaram à costa inglesa em pequenos barcos improvisados.

Nas últimas semanas, manifestações tensas ocorreram em frente a vários hotéis que abrigam migrantes, incluindo no distrito financeiro de Canary Wharf, em Londres, onde a polícia prendeu seis pessoas no domingo.