Luísa Barcelos (PSD/CDS) quer tornar Angra do Heroísmo um concelho mais dinâmico e atrativo

“Queremos um concelho que seja coeso, dinâmico e atrativo. Um concelho que se possa desenvolver de forma harmoniosa no seu cômputo global”, afirmou, em declarações à Lusa.

Atual líder da bancada municipal do PSD em Angra do Heroísmo, Luísa Barcelos, de 33 anos, concorre pela primeira vez como cabeça de lista à autarquia e tem como número dois o centrista Tiago Rodrigues, de 31 anos.

“Normalmente, as pessoas lamentam e criticam a falta da participação jovem na política e, portanto, esta é uma aposta, quer do PSD, quer do CDS, na juventude para liderar projetos autárquicos”, afirmou.

A candidata da coligação PSD/CDS-PP assume como principal preocupação a perda demográfica no concelho.

“De forma global, os Açores como um todo, e Angra do Heroísmo não é exceção, têm vindo a perder população e temos de criar motivos para que as pessoas cá fiquem e cá queiram permanecer. As políticas desenvolvidas até agora não têm conseguido fazê-lo”, afirmou.

Para Luísa Barcelos, o problema combate-se com “medidas disruptivas”, como a criação de uma rede municipal de Ateliês de Tempos Livres (ATL) em Angra do Heroísmo ou com a melhoria do acesso à habitação.

“Propomos um programa de habitação disruptivo, que não foi conseguido com estes milhões a que a câmara teve acesso no PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], que permita de forma diferente fixar cá jovens”, apontou.

A candidata quer também apostar na inovação e nas novas tecnologias para tornar Angra do Heroísmo “uma verdadeira ‘smart city’”.

“Queremos que Angra seja um concelho atrativo para quem queira vir visitar, investir e fixar-se. Queremos criar condições para tornar Angra um concelho apetecível”, salientou.

Técnica superior de criminologia e atualmente adjunta do grupo parlamentar do PSD na Assembleia Legislativa dos Açores, Luísa Barcelos rejeita que a juventude seja um entrave à sua eleição.

“Angra do Heroísmo é um concelho que historicamente é liderado por presidentes jovens. Joaquim Ponte [PSD] foi presidente aos 28 anos e ainda hoje é reconhecido como um bom presidente”, alegou.

Desde 1997 que a Câmara Municipal de Angra do Heroísmo é gerida por autarcas do PS, mas Luísa Barcelos está confiante numa vitória.

“Vamos para ganhar. Esse é o objetivo principal. Vamos ter a mais-valia de abrir a candidatura da coligação à sociedade civil. Queremos gente nova, gente que pense e que queira trabalhar e servir Angra”, frisou.

Em 2021, o PS venceu as eleições ao município de Angra do Heroísmo, com 54,96% dos votos, elegendo quatro mandatos.

A coligação PSD/CDS-PP, que na altura incluiu também o PPM, ficou em segundo lugar, com 39,26% dos votos, elegendo três mandatos.

Concorreram ainda BE (2,74%), Chega (1,88%) e CDU (1,15%), que não conseguiram eleger vereadores, nem deputados à Assembleia Municipal.

O atual presidente do município, Álamo Meneses, cumpre o terceiro e último mandato e o PS já anunciou como primeira candidata a atual vereadora Fátima Amorim.

A IL, que concorre pela primeira vez ao município, tem cabeça de lista Gustavo Couto.

Com 33.767 habitantes, segundo os Censos de 2021, Angra do Heroísmo é a segunda cidade mais populosa dos Açores, a seguir a Ponta Delgada, com 67.253.

As eleições autárquicas estão marcadas para 12 de outubro.