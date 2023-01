'Lobo e Cão' estreou no Teatro Ribeiragrandense

A Câmara Municipal da Ribeira Grande estreou, no Teatro Ribeiragrandense, o filme "Lobo e Cão", da realizadora Cláudia Varejão, o qual aborda a temática da homofobia e a forma como a mesma é percecionada pela comunidade, servindo para consciencializar para as questões relacionadas com a identidade de género.