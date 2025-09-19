Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
  • Regional
  • Nacional
  • Internacional
  • Economia
  • Desporto
  • Ciência
  • Cultura & Social
    • António Costa aponta habitação acessível como um dos desafios europeus “mais urgentes”

    O presidente do Conselho Europeu, António Costa, afirmou que a habitação acessível é um dos desafios “mais urgentes” nos Estados-membros e uma preocupação transversal em todas as sociedades europeias

    Hoje, 11:12
    António Costa aponta habitação acessível como um dos desafios europeus “mais urgentes”

    Autor: Lusa/AO Online

    “A habitação acessível tornou-se um dos desafios mais urgentes nos Estados-membros e que é absolutamente essencial para garantirmos a coesão social e a sustentabilidade das democracias na Europa”, disse António Costa no Fórum Social Porto 2025.

    Costa considerou que nada mais alimenta o populismo que a sensação de abandono e a falta de perspetiva de futuro que as novas gerações encontram, desde logo, quando procuram a primeira habitação para construírem as suas vidas.

    Em sua opinião, a habitação é hoje uma preocupação transversal em todas as sociedades europeias e não há governo europeu que não tenha a habitação na primeira linha das suas preocupações.

    “O governo português é, aliás, um bom exemplo”, assinalou António Costa que tinha, a seu lado, o primeiro-ministro português, Luís Montenegro.

    Devido a esta preocupação, António Costa revelou que na próxima reunião formal do Conselho Europeu, que decorrerá em outubro, haverá um debate dedicado à habitação acessível.

    A Comissão Europeia já tem um comissário com a responsabilidade da habitação, lembrou.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.