Consórcio aguarda decisão dos trabalhadores sobre futuro da Azores Airlines

“O Newtour/MS Aviation tem uma visão estratégica para o dia seguinte à compra da SATA – se esse dia chegar –, estratégia essa já partilhada com a SATA Holding e com os sindicatos. Mas de nada serve uma estratégia robusta sem apoio para a implementar”, afirma o agrupamento num comunicado.

O consórcio alerta que “não é com as soluções de sempre que garante o futuro” da SATA que “precisa urgentemente de estabilidade operacional” para “recuperar a confiança do mercado”.

“É decisivo que pilotos e pessoal de cabine digam se estão contra ou a favor e esclareçam todas as suas dúvidas. O agrupamento aguarda, com a serenidade que o sentido de urgência permite, uma decisão definitiva dos trabalhadores, que resulte de uma discussão aberta e construtiva”, insistem.

O Newtour/MS Aviation adianta que as negociações com a administração da SATA “decorrem de forma positiva e estão próximas do seu desfecho” e apela a uma resposta dos trabalhadores.

“Uma vez que, agora, o Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil já reconhece a existência de uma proposta apresentada pelo agrupamento, o que se espera é que quem os representa coloque o documento à sua consideração. Compete aos trabalhadores - e só a eles - analisar e decidir”, reforçam.

O grupo que pretende comprar a Azores Airlines destaca, também, que os “custos com fornecimentos e serviços externos aumentaram 70%” e que os gastos em ACMI (aluguer de aeronave com tripulação) “dispararam de 4,4 milhões para 28 milhões de euros” entre 2022 e 2024.

“A urgência na tomada de posição não é uma imposição do agrupamento. É uma exigência da própria SATA, que não aguenta por muito mais tempo ter 15% da faturação em prejuízo, e decorre dos compromissos assumidos pelo Governo [Regional]”, avisam.

O consórcio garante estar disponível para “devolver à companhia aérea a estabilidade necessária”.

“O que se pede aos trabalhadores é um apoio ativo à transformação. Na certeza de que é do compromisso coletivo que depende o futuro da SATA”, frisa o grupo Newtour/MS Aviation.