Israel ameaça “força sem precedentes” contra cidade de Gaza

Autor: Lusa/AO Online
“As forças israelitas vão continuar as operações com uma força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas”, declarou o porta-voz em árabe, coronel Avichay Adraee, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).
Adraee apelou à população para abandonar a cidade e “juntar-se às centenas de milhares de residentes que já se deslocaram para a zona humanitária no sul” da Faixa de Gaza, devastada pela guerra de Israel contra o movimento islamita palestiniano Hamas.