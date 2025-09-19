Açoriano Oriental
    • Médio Oriente
    Israel ameaça “força sem precedentes” contra cidade de Gaza

    O exército israelita ameaçou que vai usar “uma força sem precedentes” em Gaza, no norte do território palestiniano, onde conduz uma ofensiva de grande escala, e apelou à população para que abandone a região

    Hoje, 11:10
    Israel ameaça "força sem precedentes" contra cidade de Gaza

    Autor: Lusa/AO Online

    “As forças israelitas vão continuar as operações com uma força sem precedentes contra o Hamas e outras organizações terroristas”, declarou o porta-voz em árabe, coronel Avichay Adraee, citado pela agência de notícias France-Presse (AFP).

    Adraee apelou à população para abandonar a cidade e “juntar-se às centenas de milhares de residentes que já se deslocaram para a zona humanitária no sul” da Faixa de Gaza, devastada pela guerra de Israel contra o movimento islamita palestiniano Hamas.


