Feira Quinhentista coloca Ribeira Grande na rota das especiarias

À semelhança dos anos anteriores, terá lugar mais um concurso de fotografia subordinado ao tema deste ano com o objetivo de projetar a feira que acontece na cidade da Ribeira Grande através do registo fotográfico dos momentos que a compõem.

É aos grupos locais que será dada formação ao longo de três dias no sentido de elevarem os seus conhecimentos em matéria de desempenho numa feira deste género, contribuindo para o engrandecimento do evento.

Outra novidade deste ano, é precisamente o facto da feira se desenrolar durante uma semana, por forma a responder ao crescente número de visitantes que procuram a feira como destino de férias, conciliando a estadia na Ribeira Grande com a presença num dos maiores eventos que se realizam na região.

Tendo por base esta intenção, foi proibida a utilização de pratos, copos e talheres de plástico na feira e disponibilizado apoio aos comerciantes no sentido de adquirirem materiais biodegradáveis com a respetiva ficha técnica fornecida pela empresa vendedora, explica nota de imprensa da autarquia.

Este ano, e como medida de preservação do meio ambiente, o uso de plástico descartável é totalmente proibido na feira. A Câmara da Ribeira Grande pretende, através desta medida, dar um sinal claro de que importa, cada vez mais, adotar bons usos e costumes na utilização de materiais reutilizáveis.

A décima edição da Feira Quinhentista, que começa esta segunda-feira e vai até ao dia 14 de julho, na Ribeira Grande, será dedicada à temática “Ribeira Grande na rota das especiarias”, apresentando reconstituições históricas sobre as trocas comerciais, científicas e culturais que o mundo ocidental ficou a conhecer através da Rota das Índias.

