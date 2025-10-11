Estima-se que cerca de 2.600 pessoas necessitem de Cuidados Paliativos

No Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, a mensagem é clara: garantir qualidade de vida até ao fim é um direito, não um privilégio. A afirmação é de Marco Mendonça, Enfermeiro Especialista em funções de Enfermeiro Gestor da Unidade de Cuidados Paliativos no Hospital Divino Espírito Santo (HDES) e pre...