Açoriano Oriental
    • Estima-se que cerca de 2.600 pessoas necessitem de Cuidados Paliativos

    Com cerca de 2.600 açorianos a necessitar de apoio especializado, os Cuidados Paliativos enfrentam na Região o desafio de garantir equidade entre ilhas, reforçar equipas e consolidar uma cultura de cuidado centrada na pessoa.


    Hoje, 19:30
    Estima-se que cerca de 2.600 pessoas necessitem de Cuidados Paliativos

    Autor: Filipe Torres
    No Dia Mundial dos Cuidados Paliativos, a mensagem é clara: garantir qualidade de vida até ao fim é um direito, não um privilégio. A afirmação é de Marco Mendonça, Enfermeiro Especialista em funções de Enfermeiro Gestor da Unidade de Cuidados Paliativos no Hospital Divino Espírito Santo (HDES) e pre...
