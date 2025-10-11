Clube K recebe FC Porto no arranque da Liga feminina

Autor: Sofia Ganhão/Arthur Melo
O Clube K estrou-se hoje, às 16h00, na edição 2025/2026 da Liga feminina de voleibol com a receção ao FC Porto, no pavilhão do Complexo Desportivo das Laranjeiras, em Ponta Delgada.
Na época passada a equipa açoriana ficou em quinto lugar da tabela classificativa com 47 pontos, menos um que o seu primeiro adversário deste ano, que conquistou o terceiro lugar na prova.
As duas equipas partem com ambições renovadas e muitas caras novas nos respetivos plantéis, deixando antever uma partida equilibrada e emotiva.
Entretanto, tem início hoje, a partir das 19h00, a primeira jornada da Zona Açores da II Divisão feminina.
Os jogos com honra de abertura vão opor o Castelo Branco ao Calheta e a Fonte do Bastardo à ADRE Praiense.
O campeão Santa Cruz só começa a defender o título na quarta-feira (dia 15) na deslocação a São Jorge para defrontar o CDE Topo.