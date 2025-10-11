Açoriano Oriental
    • Clube K recebe FC Porto no arranque da Liga feminina

    O Clube K estrou-se na edição 2025/2026 da Liga feminina com a receção ao FC Porto. Hoje arranca também a Zona Açores feminina.

    Hoje, 18:06
    Autor: Sofia Ganhão/Arthur Melo

    O Clube K estrou-se hoje, às 16h00, na edição 2025/2026 da Liga feminina de voleibol com a receção ao FC Porto, no pavilhão do Complexo Desportivo das Laranjeiras, em Ponta Delgada.

    Na época passada a equipa açoriana  ficou em quinto lugar da tabela classificativa com 47 pontos, menos um que o seu primeiro adversário deste ano, que conquistou o terceiro lugar na prova.

    As duas equipas partem com ambições renovadas e muitas caras novas nos respetivos plantéis, deixando antever uma partida equilibrada e emotiva.

    Entretanto, tem início hoje, a partir das 19h00, a primeira jornada da Zona Açores da II Divisão feminina.

    Os jogos com honra de abertura vão opor o Castelo Branco ao Calheta e a Fonte do Bastardo à ADRE Praiense.

    O campeão Santa Cruz só começa a defender o título na quarta-feira (dia 15) na deslocação a São Jorge para defrontar o CDE Topo.

