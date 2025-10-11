AAKDA realiza Campeonato Regional

Autor: Sofia Ganhão/Arthur Melo
A competição, que abrange os escalões de cadete, júnior e sénior, terá lugar no Pavilhão Municipal Carlos Silveira, em Ponta Delgada, a partir das 14h30 deste sábado. Amanhã a prova arranca a partir das 10h00.
A Associação Açoreana de Karate-Do e Disciplinas Associadas (AAKDA) realiza este fim de semana o Campeonato Regional de Karaté dos Açores.
