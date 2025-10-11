Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • AAKDA realiza Campeonato Regional

    A Associação Açoreana de Karate-Do e Disciplinas Associadas (AAKDA) realiza este fim de semana o Campeonato Regional de Karaté dos Açores.

    Hoje, 18:00
    AAKDA realiza Campeonato Regional

    Autor: Sofia Ganhão/Arthur Melo

    A competição, que abrange os escalões de cadete, júnior e sénior, terá lugar no Pavilhão Municipal Carlos Silveira, em Ponta Delgada, a partir das 14h30 deste sábado. Amanhã a prova arranca a partir das  10h00.


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.