Estado regista excedente de 2.008,6 ME até junho

“O saldo global das Administrações Públicas (AP) registou, no primeiro semestre de 2025, um excedente de 2.008,6 milhões de euros, o que representa uma melhoria de 4.680,6 milhões de euros face ao mesmo período do ano anterior (que apresentou um défice de 2.672 milhões de euros), justificado por um crescimento da receita (13,9%) superior ao da despesa (4,5%)”, lê-se na síntese de execução orçamental divulgada pela Entidade Orçamental, antiga Direção-Geral do Orçamento (DGO).

O saldo primário situou-se em 5.733,8 milhões de euros, mais 4.716,2 milhões de euros.

Segundo o documento, o aumento da receita em 13,9% tem em conta o desempenho da receita fiscal e das receitas contributiva e não fiscal e não contributiva.

Por sua vez, a despesa primária ascendeu 4,8%, com os acréscimos nas despesas com o pessoal (8,5%), das transferências (3%) e do investimento (15,6%).

O saldo das Administrações Regional e Local (ARL) situou-se nos 526,3 milhões de euros, mais 58,5 milhões de euros face ao ano passado.

Na Administração Regional, o saldo foi negativo em 192,4 milhões de euros, um decréscimo de 69,5 milhões de euros.

Já na Administração Local, o saldo situou-se em 718,7 milhões de euros, um aumento de 128 milhões de euros relativamente ao mesmo período de 2024.

Em comunicado, o Ministério das Finanças disse que a execução orçamental reforça “a confiança do executivo de que o país atingirá um excedente orçamental este ano, em contabilidade nacional, em torno dos 0,3% do PIB” (Produto Interno Bruto).