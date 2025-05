Embarcação de recreio incendeia-se com sete pessoas a bordo

Segundo informações da Autoridade Marítima, o incêndio no veleiro de 13 metros de comprimento, sediado no porto de Vila Franca do Campo, terá começado na casa das máquinas e foi inicialmente combatido pelos tripulantes, mas sem sucesso, tendo-se alastrado ao resto do barco.





A presença de uma embarcação marítimo-turística nas redondezas permitiu evitar males maiores: tendo avistado a coluna de fumo negro - que era visível desde terra, segundo vários relatos - abordou o veleiro e prestou assistência aos tripulantes, transportando-os em segurança para terra.





O alerta foi dado através do 112, por volta das 17h02, para o Centro de Coordenação de Busca e Salvamento de Ponta Delgada, tendo os Bombeiros Voluntários de Vila Franca do Campo assumido o combate às chamas com seis operacionais, que foi dado como “aparentemente extinto” às 20h08. “Apesar do esforços desenvolvidos, a embarcação acabou por se afundar numa posição com cerca de 1000 metros de profundidade”, revelou o capitão Rafael da Silva, acrescentando que “Atendendo ao estado da embarcação no momento em que se afundou, não são esperados incidentes de poluição”.







De acordo com o capitão do Porto de Ponta Delgada, Comandante Rafael da Silva, os sete tripulantes “encontram-se ilesos, bem de saúde e sem precisar de cuidados médicos”.Além dos bombeiros e da Polícia Marítima, elementos do projeto “SeaWatch”também foram ativados para o local.