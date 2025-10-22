Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • Corvo sem ligações aéreas devido a "avarias" dos aviões da SATA

    A ilha do Corvo esteve “entre 19 e 22 de outubro, novamente sem ligações aéreas", devido a "avarias repetidas nas aeronaves da SATA Air Açores", alertou o PS/Açores, pedindo esclarecimentos ao Governo

    Hoje, 14:53
    Corvo sem ligações aéreas devido a "avarias" dos aviões da SATA

    Autor: Lusa/AO Online

    Segundo o deputado socialista, eleito pelo círculo eleitoral do Corvo, Lubélio Mendonça, a situação ocorreu “entre 19 e 22 de outubro”, período durante o qual a ilha "esteve novamente sem ligações aéreas, não por motivos meteorológicos, mas por avarias repetidas nas aeronaves Dash 8 Q200”, as únicas que operam no aeródromo local.

    “O Governo Regional não pode continuar a assistir, impávido e sereno, ao isolamento de uma ilha inteira. Esta situação repete-se há demasiado tempo e compromete a coesão territorial e social que devia estar no centro da ação governativa”, afirmou o parlamentar socialista, citado numa nota de imprensa.

    No comunicado, o PS/Açores lembra que já tinha alertado para "a gravidade do problema", mas sem "respostas e medidas concretas".

    Face à situação, o PS/Açores adianta que os deputados socialistas dirigiram ao Governo Regional (PSD/CDS-PP/PPM) um requerimento, no qual pedem esclarecimentos sobre as manutenções realizadas, as ações previstas para evitar novos constrangimentos e se está a ser ponderada a substituição das aeronaves atualmente em serviço.

    "Apesar das declarações do presidente do Conselho de Administração do Grupo SATA  - que reconheceu que as aeronaves Dash 8 Q200 estão a atingir o limite dos seus ciclos de motor -, o Governo nada fez para prevenir a atual paralisia", apontam os socialistas.

    Para o deputado Lubélio Mendonça, “o Corvo não pode continuar a ser tratado como uma ilha de segunda".

    "A responsabilidade de garantir a ligação aérea regular é do Governo Regional e os açorianos do Corvo merecem respeito e soluções, não desculpas”, defendeu o parlamentar, para quem "a situação de isolamento em que a ilha voltou a ficar devido à sucessiva inoperância do Governo Regional e da SATA Air Açores" exige "medidas urgentes para garantir a mobilidade dos corvinos".


    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.