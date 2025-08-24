João Afonso e João Vieira nas seleções nacionais de Sub-19

Os dois atletas do Santa Clara prosseguem assim a sua caminhada nas duas seleções.

No caso de Afonso, o guarda-redes da formação de Sub-23 dos “encarnados” de Ponta Delgada vai, entre 1 e 10 de setembro, disputar uma tripla jornada de encontros, ante as congéneres da Hungria, Montenegro e Sérvia, na Sérvia.

Já o defesa central João Vieira, que atua na formação de Sub-19, junta-se à comitiva eslovaca que, de 1 a 9 de setembro, vai disputar dois encontros amigáveis na Bulgária.

Recorde-se que Vieira, natural de Ponta Delgada, tem ascendência eslovaca por parte da mãe (natural daquele país), sendo, por isso, elegível para representar a referida nação.

