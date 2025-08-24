Açoriano Oriental
Entre na sua conta
Aceda aos seus dados e faça a gestão da sua subscrição.

Indique o seu nome de utilizador ou endereço de e-mail.
Esqueceu a sua palavra-passe?
Não é membro? Assine hoje.
  • INÍCIO
  • OPINIÃO
  • DOSSIÊS
  • EDIÇÃO IMPRESSA
    • João Afonso e João Vieira nas seleções nacionais de Sub-19

    Os jovens açorianos João Afonso e João Vieira integram as convocatórias das seleções nacionais de Portugal e Eslováquia, respetivamente, no escalão de Sub-19.

    Hoje, 13:49
    João Afonso e João Vieira nas seleções nacionais de Sub-19

    Autor: João Pedro Ferreira

    Os dois atletas do Santa Clara prosseguem assim a sua caminhada nas duas seleções.

    No caso de Afonso, o guarda-redes da formação de Sub-23 dos “encarnados” de Ponta Delgada vai, entre 1 e 10 de setembro, disputar uma tripla jornada de encontros, ante as congéneres da Hungria, Montenegro e Sérvia, na Sérvia.

    Já o defesa central João Vieira, que atua na formação de Sub-19, junta-se à comitiva eslovaca que, de 1 a 9 de setembro, vai disputar dois encontros amigáveis na Bulgária.
    Recorde-se que Vieira, natural de Ponta Delgada, tem ascendência eslovaca por parte da mãe  (natural daquele país), sendo, por isso, elegível para representar a referida nação.

    PUB
    Regional Ver Mais
    Cultura & Social Ver Mais
    Açormédia, S.A. | Todos os direitos reservados

    Este site utiliza cookies: ao navegar no site está a consentir a sua utilização.
    Consulte os termos e condições de utilização e a política de privacidade do site do Açoriano Oriental.