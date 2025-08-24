Açoriano Oriental
    • Lambrechts e Jug “ajuízam” jogos europeus de Sp. Braga e Santa Clara

    O belga Erik Lambrechts vai arbitrar a receção do Sporting de Braga ao Lincoln Red Imps, na segunda mão do play-off da Liga Europa, com o esloveno Matej Jug no Santa Clara-Shamrock Rovers, da Liga Conferência.

    Hoje, 13:43
    Autor: Lusa

    Na próxima quinta-feira, dia 28 de agosto, às 19h00, no Estádio Municipal de Braga, Erik Lambrechts vai liderar uma equipa de “juízes” totalmente belga, sendo assistido por Jo de Weirdt e Kevin Monteny e tendo Nathan Verboomen nas funções de quarto árbitro, enquanto o videoárbitro (VAR) estará a cargo de Bram Van Driessche, coadjuvado por Bert Put.

    Já o Santa Clara tenta a estreia na fase de liga da Liga Conferência, mas precisa de reverter a derrota caseira sofrida quinta-feira com reviravolta perante o Shamrock Rovers (1-2).

    No mesmo dia, também às 19h00, os açorianos medem forças com os irlandeses no Estádio Tallaght, em Dublin, num embate em que Matej Jug vai ser o “juiz” principal, assistido pelos também eslovenos Matej Zunic e Manuel Vidali, com o compatriota Dejan Balazic como quarto árbitro e o húngaro Tamas Bognar no VAR, ao lado do esloveno Roberto Ponis.

