    • Autárquicas: Ventura diz que Chega vai “ser sempre um dos vencedores” nestas eleições

    O presidente do Chega, André Ventura, considerou que o seu partido “vai ser sempre um dos vencedores” das eleições autárquicas e disse querer quebrar “o domínio” de PS e PSD.

    Hoje, 10:42
    Autor: Lusa

    “Eu acho que o Chega vai ser sempre um dos vencedores da noite eleitoral, [porque parte] de uma base diferente do ponto de vista autárquico”, afirmou.

    André Ventura falava aos jornalistas durante a visita à feira Patrimónios do Sul, em Beja, depois de ter brindado “à vitória no país e em Beja”, com o candidato do partido à presidência desta câmara municipal, David Catita.

    “O que eu acho relevante no dia eleitoral, no dia 12, é que haja uma quebra do domínio autárquico, quer por PS, quer por PSD, e que o Chega consiga intrometer-se nesse domínio e assumir esse domínio”, defendeu.

    O líder do Chega mostrou-se convicto de que o partido (atualmente sem presidências municipais) “vai ganhar muitas câmaras no sul do país, câmaras à volta de Lisboa, autarquias no norte do país, e isso é que vai fazer a diferença na noite eleitoral”.

    O dirigente acusou também o PSD de estar “igual ao PS” e, questionado se os resultados do seu partido poderão prejudicar os sociais-democratas e beneficiar os socialistas na noite das autárquicas, respondeu: “O PSD anda a prejudicar o país há 50 anos.”

    Questionado sobre a corrida eleitoral em Lisboa, Ventura considerou que o atual presidente da câmara e recandidato pela coligação PSD/CDS-PP/IL, Carlos Moedas, “está muito preocupado com o crescimento do Chega e com a hipótese de isso levar a que perca as eleições”.

    “Se o engenheiro Carlos Medas tivesse feito um bom trabalho no combate à imigração, na questão da habitação e dos transportes, e não tivesse sido o desastre que foi na questão do acidente do elevador da Glória, hoje não estávamos com este problema. Estamos porque foi um desastre. Ora, quando se é um desastre a governar, não se pode atirar a culpa para os outros”, criticou.

    O candidato do Chega à capital, Bruno Mascarenhas, sublinhou Ventura, “conhece os dossiês, conhece os problemas, e segundo as sondagens está com um bom resultado e vai ter um bom resultado em Lisboa”.

    “E, atenção, Lisboa – cidade - nem sequer é o nosso principal bastião do ponto de vista eleitoral”, assinalou.

    Já em declarações aos jornalistas no arranque da visita, André Ventura foi questionado sobre ter faltado a dezenas de reuniões da Assembleia Municipal de Moura, no distrito de Beja, onde foi eleito em 2021.

    O líder do Chega não respondeu à questão, dizendo apenas que o partido saiu vencedor neste distrito nas últimas legislativas e vai “voltar a ganhar Beja”, e criticou os jornalistas.

    Ventura foi questionado igualmente sobre a intenção, anunciada de manhã, de expulsar pessoas com cadastro que estejam a morar em casas públicas e não especificou como isso seria feito. Sobre o que aconteceria às famílias, respondeu: “É-me indiferente a família do traficante de droga, é-me indiferente. Quem está a traficar droga não pode ter casas do Estado, ponto final.”

    O Chega vai questionar o Ministério das Infraestruturas e Habitação se “tem algum dado estatístico de quantos criminosos” vivem em casas públicas, para saber “se estes dados coincidem totalmente com a realidade”.

    Esta manhã, o dirigente apontou que "em mais de 65% dos municípios há casas entregues a cadastrados, traficantes de droga, criminosos e violentos”, e à tarde indicou que foram dados recolhidos pelo partido.

    Questionado também sobre os esclarecimentos do Governo em relação aos aviões norte-americanos com destino a Israel que fizeram escala nos Açores, considerou que “os portugueses estão zero preocupados” com essa questão.

    André Ventura preferiu falar nas manifestações que pedem a libertação dos ativistas que estiveram na flotilha humanitária com destino a Gaza, acusando os manifestantes de bloquearem transportes públicos e o debate entre candidatos à Câmara de Lisboa. Criticou também a cobertura mediática do assunto, acusando os jornalistas de serem parciais.

