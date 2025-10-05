"Cooperativas podem ser solução para a falta de habitação?" é a manchete do Açoriano Oriental

Autor: AO online
"Uma dezena de famílias querem acolher menores em risco" é outro destaque do jornal.
A reportagem com o presidente da única cooperativa de habitação ativa neste momento nos Açores está em destaque no Açoriano Oriental de domingo, 5 de outubro de 2025.
