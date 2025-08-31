PSD/Açores reconhece importância dos jovens nos últimos resultados eleitorais do partido

No discurso proferido na sessão de encerramento da 12.ª Universidade de Verão da JSD/Açores e do PSD/Açores, na Calheta, na ilha de São Jorge, Luís Pereira destacou a importância da juventude “em grande parte dos resultados eleitorais recentes do PSD”.



“Uma juventude que nunca se cansou, nunca se acalmou, e foi sempre o mar revolto à procura de melhores condições de vida”, afirmou.



O dirigente social-democrata açoriano acrescentou que o partido “conta verdadeiramente com os jovens para o próximo desafio eleitoral” - as eleições autárquicas.



O PSD/Açores apresenta ao ato eleitoral de 12 de outubro cerca de seis mil candidatos em toda a região, sendo 20% jovens, porque a juventude açoriana “quer fazer diferente pela sua terra”, justificou Luís Pereira, citado numa nota de imprensa.



Na mesma sessão, o presidente da JSD/Açores, Luís Raposo, assegurou que a juventude açoriana “é para manter no centro das decisões políticas públicas da região”, como tem acontecido no atual contexto governativo.



“Nos últimos cinco anos colocámos a juventude açoriana no centro das decisões de políticas públicas e vamos continuar a fazê-lo, porque vale mesmo a pena apostar na nossa juventude”, afirmou.



O dirigente também disse que há “mais participação ativa dos jovens” no fenómeno político regional, sendo que, nos últimos anos, “mais de 2.600 jovens açorianos participaram em fóruns, reuniões, encontros e atividades várias, contribuindo para o debate, a construção, a avaliação e a reformulação das políticas de juventude”.



“Hoje, os jovens têm mais oportunidades para se fazerem ouvir”, declarou, salientando que o associativismo “ganhou força” nos Açores, com o Governo Regional da coligação PSD/CDS-PP/PPM liderado pelo social-democrata José Manuel Bolieiro.



A 12.ª Universidade de Verão da JSD/Açores e do PSD/Açores que hoje terminou na ilha de São Jorge, começou na quinta-feira e reuniu cerca de 30 jovens das nove ilhas açorianas.



No evento foram abordados temas como o empreendedorismo e o turismo regional, a importância do poder local, as dependências, os desafios da inteligência artificial e o acesso à habitação.



A edição de 2026 será realizada na ilha Terceira.

