    • Ucrânia: Zelensky anuncia “novos ataques profundos” contra posições russas

    O Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, anunciou “novos ataques profundos” para contrariar as ofensivas das forças russas.

    Hoje, 21:05
    Autor: Lusa

    “Continuaremos com as nossas operações, tal como são necessárias para a defesa da Ucrânia. As forças armadas estão preparadas. Também estão previstos novos ataques profundos”, disse Zelensky na sua conta na rede social X, após um encontro com o general Oleksandr Sirki.

    A Ucrânia intensificou os ataques contra a infraestrutura energética russa, sublinhou o Presidente ucraniano.

    Segundo Zelensky, as unidades ucranianas continuam “a cumprir as tarefas atribuídas na região de Donetsk e a destruir metodicamente o ocupante [forças russas]”.

    “Em toda a frente, só nos primeiros oito meses deste ano, os russos perderam mais de 290.000 soldados, entre mortos e feridos graves. A maioria destas perdas ocorreu precisamente na região de Donetsk, sem que nenhum dos seus objetivos estratégicos fosse alcançado. Em certos setores da frente, as nossas medidas de estabilização estão em curso”, acrescentou.


