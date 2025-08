Zelensky impõe sanções a 94 pessoas físicas de oito países e cinco pessoas jurídicas

De acordo com a agência de notícias ucraniana Ukrinform, as pessoas sancionadas são de oito países diferentes: Rússia, Irão, Paquistão, China, Myanmar, Bangladesh, Índia e Geórgia.



Estarão sujeitas a sanções como “privação de concessões estatais, congelamento de bens, restrições a transações comerciais, impedimento de retirada de capital e suspensão de obrigações económicas e financeiras”, informou a Ukrinform.



O decreto, que aborda “a aplicação de medidas económicas especiais e outras medidas restritivas”, foi assinado por Zelensky após uma proposta do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU).



De acordo com o decreto, “o Gabinete de Ministros da Ucrânia e o Serviço de Segurança, juntamente com o Banco Nacional e a Comissão de Honra e Heráldica do Estado, garantirão a implementação e a eficácia de medidas económicas especiais e outras medidas restritivas”.



“O Ministério das Relações Exteriores da Ucrânia informará as autoridades competentes da União Europeia, dos Estados Unidos e de outros Estados sobre a implementação das sanções e levantará com elas a questão da introdução de medidas restritivas semelhantes”, segundo o texto assinado por Zelensky.