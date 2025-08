Sub-23 do Santa Clara iniciam Liga Revelação fora

Assim, ao contrário do que havia sido avançado, os Sub-23 do Santa Clara, integrados na Série B, iniciam a sua terceira participação na prova com duas deslocações ao Continente.

O primeiro encontro, frente ao Farense, está marcado para as 11h00 do dia 14 agosto e diz respeito à segunda jornada.

Já na segunda partida, relativa à quarta jornada, a formação açoriana desloca-se ao Estádio Aurélio Pereira para defrontar o Sporting. O jogo está marcado para o dia 27 de agosto e tem início às 16h00.

Por outro lado, o primeiro jogo em casa realiza-se a 9 de setembro, com a formação açoriana a receber o Torreense, no Complexo Desportivo das Laranjeiras. O jogo refere-se à terceira jornada e tem início agendado para as 11h00.

Por fim, a 13 de outubro, dá-se a receção ao Estoril, em encontro a contar para a jornada inicial. A partida tem início agendado para as 11h00.