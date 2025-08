Contratado ao Palmeiras, primeiro por empréstimo, em 2022, e, no ano seguinte, a título definitivo, GabrielSilva rapidamente se tornou num dos jogadores mais influentes e valorizados do plantel “encarnado”, sendo determinante na conquista do título da IILiga, em 2023/24, e no apuramento para a fase de qualificação da Liga Conferência, na última época desportiva.

Em declarações reproduzidas no sítio oficial do emblema “encarnado”, o camisola 10 açoriano, que soma 17 golos e sete assistências, manifestou a sua felicidade por representar o clube.

“Estou muito feliz por completar 100 jogos com esta camisola, representando os Açores. É uma marca muito importante para mim e vou trabalhar para continuarmos a conquistar ainda mais coisas juntos”, atirou Gabriel Silva.