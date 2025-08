Manifestantes pró-Palestina protestam à porta da Base Aérea Nº4

Durante a manhã de domingo, 3 de agosto, um grupo de manifestantes reuniu-se em frente à entrada principal da Base Aérea Nº4, na ilha Terceira, para uma ação de protesto organizada pelo movimento Azores for Gaza.

A manifestação coincidiu com o evento anual de base aberta, ocasião em que a unidade militar abre as portas ao público. Os manifestantes colocaram cartazes junto ao portão com mensagens como “Gaza Stop Genocídio”, “18.000 Crianças Mortas”, “Silêncio também mata” e “Bem-vindos à base que apoia Governos genocidas”. Foram também hasteadas bandeiras da Palestina.

A presença dos manifestantes prolongou-se entre as 10h00 e as 17h00. As imagens do protesto foram publicadas na página de Facebook do movimento Palestina Livre / Ilha Terceira.