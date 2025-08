“Não estamos convencidos, porque era uma aventura que era para ter continuidade, mas olhámos para dentro e o nosso grande objetivo foi a continuidade de peças fulcrais do clube e esta continuidade é aquilo que, ao longo dos últimos anos, nos tem feito trazer bons resultados para o clube”, começou por dizer o técnico de 43 anos em declarações ao Açoriano Oriental.

Inserido na Série Sul da IIDivisão, Pedro Afonso, que reconheceu as diferenças, em termos de competitividade e intensidade, entre a Liga e a IIDivisão, espera muitas dificuldades e alertou para a necessidade de a sua equipa não andar em “bicos de pés”.

“Há uma grande diferença entre a Liga e a II Divisão a nível de intensidade e qualidade, mas a IIDivisão é extremamente competitiva. OCandelária, mesmo não se assumindo, é visto como um candidato à subida. Não temos medo desse título, mas não nos vamos pôr em ‘bicos de pés’. Vamos ter um início muito forte e este calendário diz-nos que não há ‘períodos mortos’ durante o ano”, frisou o treinador “picaroto”, que aproveitou para criticar a longa pausa a que os atletas são submetidos.

“Temos, é certo, a condicionante de os nossos atletas estarem parados há quatro meses. Isto para atletas que são profissionais de alta competição é uma paragem extremamente longa, mas estamos a trabalhar com eles à distância para que já possam estar num nível físico interessante em setembro”.

No que diz respeito ao plantel, PedroAfonso afirma que o mesmo se encontra fechado e manifestou a sua satisfação pelo grupo criado.

“O plantel está fechado. Além da continuidade de seis elementos da época passada, mais três contratações, vamos complementar o plantel com três jogadores da equipa B e eu, como treinador, estou satisfeito com aquilo que o clube me conseguiu entregar e tenho a certeza que será um plantel competitivo e que vamos assumir a responsabilidade de sermos um plantel que, no ano passado, esteve na melhor Liga do mundo”, conclui.